Scontro senza esclusione di colpi tra fondi immobiliari su MilanoSesto

"Il progetto MilanoSesto non è in vendita". E' scontro senza esclusione di colpi tra fondi immobiliari attorno all'area a nord di Milano interessata dal più grande piano di rigenerazione urbana d'Italia, dal valore complessivo di cinque miliardi di euro. A dare il la, un articolo apparso sul Sole 24Ore ieri sera nel quale si ricostruisce quella che dovrebbe essere l'uscita di scena dell'attuale advisor, ovvero Hines, supportato da Prelios, a favore di un nuovo consorzio trainato da Coima e Redo. Ma oggi è arrivata una dura nota da parte di Hines e Prelios, che smentisce l'ipotesi di vendita. Ma di fatto conferma il ricevimento del binding, ovvero di una offerta d'acquisto. Così la nota: "Stupisce che sia pervenuta un’offerta, senza alcuna base seria meritevole di approfondimento e senza alcuna possibilità di trovare un riscontro se non nel fermo diniego. Hines e Prelios Sgr qualificano assolutamente irricevibile, anzi provocatoria, l’offerta ricevuta. Hines e Prelios Sgr si riservano ogni azione utile alla tutela dei propri interessi economici e reputazionali".