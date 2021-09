Scontro sui monopattini, Sala: "Spero in una decisione del Governo"

I monopattini e la loro regolamentazione ancora al centro del dibattito politico milanese e lombardo: dopo la tragica morte di un 13enne a Sesto San Giovanni, Regione Lombardia ha accelerato verso la definizione di una proposta di legge che prevede l’obbligo del casco, l’assicurazione per danni a terzi e la possibilità di guida solo per i maggiorenni. Su quest'ultimo aspetto si è smarcato Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano.

Interviene ora anche il primo cittadino meneghino Beppe Sala, che dichiara: "Spero ancora che il governo decida un'unica regolamentazione da codice della strada valevole per tutta Italia". "Qui rischiamo che in una regione lo possono usare i minorenni e in un'altra no, in una citta' c'e' l'obbligo del casco e in un'altra no. E' il solito errore all'italiana. - ha aggiunto - Credo che il governo dovrebbe deliberare da questo punto di vista perche' stiamo parlando di mobilita' pubblica e spero che lo facciano perche' fa paura il fatto che ognuno faccia a modo suo".