Scontro tra auto e pullman nel Cremonese: muore il conducente

Grave incidente questa mattina, intorno alle 10, a Romanengo, in provincia di Cremona, dove lungo la strada provinciale ex Ss 235 un'auto si è scontrata contro un pullman di Autoguidovie ed è poi finita fuori strada, cadendo in un fosso. Nell'incidente il conducente è morto, a causa delle lesioni riportate. Lo riferisce in una nota l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con due ambulanze, automedica ed elisoccorso, insieme a vigili del fuoco e Polizia stradale. Sul pullman viaggiavano quattro persone, due delle quali - il conducente e un passeggero - sono stati visitati dai sanitari sul posto e non trasportati in ospedale. Illese le altre due persone che viaggiavano a bordo del mezzo.