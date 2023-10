Scontro tra bici e moto, grave una ventenne

Grave scontro tra una bici e una moto nel primo pomeriggio in via Solari a Milano. L'incidente è avvenuto alle 15.

La ciclista è stata è stata sbalzata a diversi metri dall'impatto e trasportata dal 118 in codice rosso all'Ospedale San Carlo

La ciclista, una ragazza di 20 anni, è stata è stata sbalzata a diversi metri dall'impatto e trasportata dal 118 in codice rosso all'Ospedale San Carlo, per trauma cranico e a una gamba. Il motociclista, di 34 anni, è stato invece portato al Policlinico in codice giallo, per trauma cranica e a un braccio. Sul posto 2 automediche e 2 ambulanze di Areu e la polizia locale.