Giovedì, 4 giugno 2020 - 13:57:00 Scoperta la banca che contiene il tesoro di Rezart Taçi Ex presidente del Parma calcio ed ex sponsor del Milan con la Taçi Oil, l'imprenditore albanese è tornato alla ribalta nelle cronache italiane per il suo tesoro

Rezart Taçi (foto dal sito Albania News) Scoperta la banca che contiene il tesoro di Rezart Taçi Arrivano conferme alle indiscrezioni giornalistiche internazionali, riportate anche da testate italiane, secondo cui a Singapore sarebbero state scoperti centinaia di milioni di euro riconducibili al petroliere albanese Rezart Taçi. La banca è la Maybank Singapore Ltd e l’importo sarebbe proprio di 362 milioni di euro come inizialmente rivelato. Rezart Taçi si fece conoscere in Italia lo scorso decennio, per essere stato presidente del Parma calcio e per essere stato main sponsor del Milan attraverso la sua Taçi Oil. (Leggi anche l'articolo "Dal Milan al Parma fino a Singapore: il petroliere Taçi torna sulla scena")