Scoperta piantagione di cannabis lungo il Ticino: sequestrate piante per 240 chili



Cinquantasette piante di cannabis alte circa due metri e mezzo, per un quantativo complessivo di 240 chili: è la scoperta fatta dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano e del reparto operativo aeronavale di Como nel parco del Ticino. La piantagione si trovava in un'area fluviale di Besate, nel Milanese. Gli arbusti erano nascosti da una fitta vegetazione, disposti in maniera uniforme e irrigati mediante un articolato sistema automatizzato, alimentato da pannelli solari, che sfruttava le risorse idriche naturali del posto. L'attività è stata condotta, vista l'ubicazione della piantagione in una zona del Parco del Ticino particolarmente impervia e priva di sentieri, grazie anche al prezioso intervento dei vigili del fuoco di Milano che, con diversi mezzi nautici, hanno dato ausilio ai finanzieri della compagnia di Corsico al fine di procedere all'eradicazione delle piante ed alla relativa distruzione.