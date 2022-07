Scoperto a rubare all’Esselunga, si difende con deodorante spray

Ha tentato di rubare in un supermercato dell’Esselunga ma, una volta scoperto dal vigilante e dal direttore del negozio, si è difeso spruzzando un deodorante spray.

Uomo arrestato per tentata di rapina

Un uomo di 30 anni, un cittadino egiziano irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato mercoledì mattina a Milano con le accuse di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver cercato di rubare all'interno dell'Esselunga di via Adriano.

Il suo blitz, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è scattato verso le 8.30. Entrato nel supermercato, ha fatto un giro tra le corsie, ha preso un paio di cuffie bluetooth dal valore di 50 euro, altri articoli e si è poi diretto verso le casse con una bottiglietta di thè, che pagato.