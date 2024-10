Scoppia il pneumatico di un aereo in pista, chiuso l'aeroporto di Orio al Serio

Mattinata di concitazione allo scalo di Orio al Serio: partenze e arrivi sono stati fermati dopo che un volo Ryanair proveniente da Barcellona, appena atterrato, ha registrato lo scoppio di uno pneumatico. Nessuno è rimasto ferito. Il velivolo è fermo sulla pista. Sul posto i vigili del fuoco per l'evacuazione dei passeggeri. La Sacbo, società che gestisce lo scalo aeroportuale, ha comunicato che "l’operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura".