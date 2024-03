Scoppia un'autoclave in Bicocca: padiglione dell'Università evacuato

I Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti all'Universita' Bicocca di Milano per lo scoppio di un'autoclave avvenuto in un laboratorio chimico del dipartimento di scienze materiali. Dall'esplosione e' fuoriuscito acido cloridrico usato in quel momento per un esperimento didattico. Non si segnalano feriti tra i presenti in quegli istanti nel laboratorio e nelle stanze adiacenti. Al momento dell'arrivo sul posto delle squadre dei pompieri, il personale universitario ha fatto evacuare il padiglione universitario. Il nucleo Nbcr batteriologico-chimico-radiologico sono al lavoro per monitorare gli ambienti e stabilire le cause che hanno portato allo scoppio dell'autoclave.