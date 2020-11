Scostamento di bilancio, Mammì (M5S): "Voto storico alla Camera"

Scostamento di bilancio, l'onorevole Cinque Stelle Stefania Mammì commenta così il voto alla Camera di ieri: “Un giorno storico per la Camera. Sono molto soddisfatta dell’importante risultato conquistato oggi. Bisogna essere capaci di collaborare per costruire, al di là di polemiche e propaganda politica, un dialogo democratico, stabile e costruttivo, rivolto al bene di tutti i cittadini. Votare in modo così unanime è come decidere di accompagnarsi in un cammino comune per la condivisione di temi utili al superamento delle numerose difficoltà degli italiani. Il voto dell'Aula rappresenta un risultato storico, ed è l'esempio di come si deve continuare a lavorare nell'interesse di tutti”, conclude la pentastellata Mammì.