Scudetto Inter: festa anche in Duomo, tifosi nelle strade

Tifosi dell'Inter in delirio a Milano ieri sera. Al fischio finale del derby, che ha dato ai nerazzurri lo scudetto, è partita la festa. In campo e in città. La Curva Nord ha organizzato un corteo che da piazza Cairoli è arrivato in Duomo tra cori, bandiere e fumogeni. In migliaia sono scesi subito in strada.

Scudetto Inter, tifosi nelle strade con caroselli, cori e fumogeni

Caroselli, cori, fumogeni e nonostante la pioggia e il freddo pungente a centinaia si sono radunati per le vie del centro per festeggiare la squadra e Inzaghi, anche con i fuochi d'artificio. Niente pullman scoperto però per la squadra: il giro di Milano, anche a causa del maltempo, è stato rinviato a martedì.

Calcio: in piazza per l'Inter genitori e figli

"Ho accompagnato mio figlio in Piazza Duomo perche' mia moglie e' andata allo stadio", spiega un padre in Piazza Duomo, gia' pronto a trovare una giustificazione per la scuola del figlio nel caso in cui domani mattina la sveglia non suoni. "Sono felicissimo di essere qui con mio padre. Domani spero di svegliarmi, ma in ogni caso non potevo mancare", aggiunge sorridendo il ragazzo. Insomma, le regole sembrano non esistere questa notte. C'e' un uomo che approfittando del caos e del traffico lungo Corso Venezia ha iniziato a camminare in mezzo alla strada, felice, andando incontro agli autisti urlando "Forza Inter". Ma la scena si ripete anche in Corso Buenos Aires, dove i clacson sembrano non smettere e dove alcuni tifosi nerazzurri sono scesi sotto casa anche solo per sbirciare la bolgia". "E' incredibile poter festeggiare nella nostra citta'", racconta un ragazzo mentre sventola in alto una bandiera con scritto "Inter ti amo".