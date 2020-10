Scuola, appello dei sindaci: graduatorie in ritardo, rischio caos



Cinquanta sindaci del centrosinistra di Milano Metropolitana hanno firmato un appello rivolto a Mario Bussetti, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Milano. Lo rende noto la segreteria del Pd milanese precisando che i primi cittadini denunciano i ritardi nella pubblicazione delle graduatorie del personale docente.



A tutt'oggi, si legge nella nota, le mancate assegnazioni di cattedre nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado stanno impedendo una regolare partenza delle attività didattiche. "Di fatto - si legge nel documento sottoscritto - le nostre scuole sono costrette a proporre agli studenti e alle famiglie orari ridotti e, in molti casi, a sospendere le attività di refezione scolastica e di servizi come il pre e post scuola".