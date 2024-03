Scuola chiusa per Ramadan, Mattarella a vicepreside: apprezzo vostro lavoro

"Gentile professoressa, ho ricevuto e letto con attenzione la sua lettera e, nel ringraziarla, desidero dirle che l'ho molto apprezzata, cosi' come - al di la' del singolo episodio, in realta' di modesto rilievo - apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo". Cosi' il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto a una lettera di Maria Rendani, vicepreside della scuola di Pioltello Iqbal Masih che lo aveva invitato a visitare l'istituto finito al centro delle polemiche per la decisione di chiudere per la fine del Ramadan.

Pioltello, il Consiglio d'istituto conferma: scuola chiusa per fine Ramadan

Il consiglio di istituto della Iqbal Masih di Pioltello, nel milanese, ieri ha votato nuovamente all'unanimità la chiusura in occasione della festa per lafine del Ramadan, il 10 aprile prossimo. La decisione è stata commentata dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per il quale "il consiglio di istituto della scuola Iqbal Masih ha provveduto a rettificare il calendario scolastico per l'anno scolastico 2023/2024, e a motivare il precedente provvedimento, accogliendo così l'invito dell'ufficio scolastico regionale".