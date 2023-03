Scuola, Comune Milano conferma tutti centri estivi

Il Comune di Milano, dopo qualche mese di incertezza, ha confermato tutti i centri estivi e le case vacanza per l'estate 2023. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione, la giunta ha potuto avere consapevolezza dell'avanzo 2022; e' stato quindi possibile procedere a una ricognizione ulteriore dei capitoli di spesa che ha consentito il reperimento dei 3 milioni di euro necessari per l'attivazione dei servizi estivi dedicati ai bambini e alle bambine, contando anche su un aumento delle disponibilita' immediate di 700 mila euro frutto degli emendamenti del Consiglio comunale.