Scuola di Pioltello, nuovo striscione: "Il preside si dimetta"

Nuovo striscione davanti all'istituto Iqbal Masih di Pioltello (Milano): "La scuola respira se Fanfoni si ritira - 10 aprile 2024, decisione irresponsabile". Gli autori sono la "Rete dei patrioti" che hanno rivendicato il gesto sui social: "Intendiamo esprimere la nostra solidarietà al 53% di famiglie italiane, presenti coi loro figli in questa scuola, che dovranno fronteggiare questo gravissimo disagio facendo salti mortali per organizzarsi con baby sitter o lasciando i figli da parenti o amici per quel giorno di chiusura anomala". Il riferimento è alla questione che tiene banco ormai da giorni, ovvero alla scelta della dirigenza di utilizzare uno dei giorni di chiusura a propria disposizione in occasione della fine del Ramadan.

La Rete dei patrioti: "Pericolosa scelta politica di islamizzazione delle scuole"

La "Rete dei patrioti" definisce questa decisione una "pericolosa scelta politica appoggiata dalla sinistra, che tanto fa per cancellare le festività cristiane nelle nostre scuole e che si piega, per racimolare voti al volere di questa piccola parte della comunità musulmana presente nella nostra patria". Poi il messaggio conclude: "questo primo passo di islamizzazione delle nostre scuole porterà altre richieste, che lentamente distruggeranno la nostra millenaria identità e cultura romano-cristiana, che fanno grande la nostra Italia e l'Europa dei popoli".