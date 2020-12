Scuola, Fontana: ingressi scaglionati per ripresa. Assembramenti? Un problema

Scuola, Fontana: ingressi scaglionati per ripresa

Per la ripartenza della scuola a gennaio "come Regione stiamo coordinando una serie di tavoli con le Province per cercare di organizzare quello che chiedo da maggio, quando mandai una lettera al governo dicendo che per evitare assembramenti sul trasporto pubblico e' necessario dilazionare gli ingressi e gli inizi delle diverse attivita' sia scolastiche che lavorative". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, collegato con Mattino 5. "Non possiamo impedire, ad esempio, all'81esimo di salire sulla metropolitana o sul bus, dobbiamo cercare di impedire che ci sia un 81esimo o addirittura un 51esimo e dobbiamo fare in modo che la gente inizi la propria attivita' in orari differenziati. Questo e' l'unico sistema. Stiamo preparando progetto che manderemo al governo, sperando che il governo ci venga incontro", ha concluso il governatore.

Covid: Fontana, preoccupato; assembramenti vanificano risultati

"Purtroppo mi rendo conto che questi assembramenti rischiano di mettere in gioco tutta la fatica che abbiamo fatto in questi mesi. Sono stati mesi difficili, adesso quello che viene letto come un via libera rischia di rovinare tutto. Sono un po' preoccupato, anche perche' a gennaio dovrebbe iniziare la fase della vaccinazione contro il covid, al momento non possiamo permetterci alcuna recrudescenza del virus", spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino 5. "Confido molto - ha aggiunto il governatore - nei nostri cittadini, credo che si debba ricominciare a far presente che quello che chiediamo non e' una limitazione alla loro liberta', ma un'attenzione particolare per evitare che la loro liberta' venga ancora limitata in modo piu' pesante. Dobbiamo fare qualche sacrificio e prestare qualche attenzione in piu'".