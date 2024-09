Scuola Merlata, Giulia Pelucchi (Presidente Municipio 8): Euromilano è in ritardo

Scuola Merlata, Giulia Pelucchi (Presidente Municipio 8): Euromilano ha ritardi su tutti gli oneri

"Ieri sono stata, insieme all’assessore Galesi, a fare il sopralluogo al cantiere della scuola merlata. Purtroppo da subito Euromilano e l’impresa hanno comunicato un ulteriore ritardo di quattro mesi, quindi, fine lavori dicembre 2025. Più volte ho ricordato ad Euromilano dell’importanza di non andare oltre settembre poiché in caso di nuova scuola non è possibile aprire in corso d’anno, come ci ha comunicato l’ufficio scolastico provinciale. Ho deciso, a quel punto, di non effettuare il sopralluogo e ho comunicato ad Euromilano che la collaborazione con il municipio si sarebbe interrotta fino al completamento dei lavori della scuola". Così scrive in un post Facebook Giulia Pelucchi, Presidente del Municipio 8: "Ci sentiamo presi in giro anche perché spesso l’operatore attribuisce la colpa dei ritardi del Comune ma non può essere una coincidenza che Euromilano ha ritardi su tutti gli oneri: piazzale del cimitero maggiore ancora non completato (è una piazza non una scuola), un asilo mai realizzato da oltre 20 anni del PRU Palizzi (i PRU sono strumenti urbanistici che non esistono neanche più). Lavoriamo con altri operatori e la situazione é differente".

Euromilano, Giulia Pelucchi (Presidente Municipio 8): insisteremo affinché non ci siano ulteriori ritardi

"Ho chiesto - sottolinea la Presidente - un incontro urgente all’assessorato all’urbanistica alla presenza dell’operatore in modo da fare il punto su tutti gli oneri e capire quali strumenti un’amministrazione pubblica ha nei confronti di un privato che non porta a compimento le opere pubbliche previste. Come municipio non abbiamo, purtroppo, grandi strumenti ma abbiamo deciso di non concedere più il patrocinio ad Euromilano per le iniziative che farà sul nostro territorio fino al termine dei lavori della scuola. Non è molto e non restituirà ai genitori l’ennesimo anno scolastico perso. Insisteremo affinché non ci siano ulteriori ritardi e capiremo se è possibile provare ad accelerare su qualche passaggio, ho provveduto a dare la presente comunicazione ai genitori".