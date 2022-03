Scuola, occupato il liceo artistico Brera di Milano

Scuola: continuano le occupazioni, oggi è il turno del Brera

Il liceo artistico Brera di Milano è stato occupato questa mattina. Non sono mancati momenti di tensione, tanto che sono intervenute le forze dell'ordine. Gli studenti hanno raccontato che una volta che e' entrato nella scuola un primo gruppo, il personale scolastico ha chiuso il portone d'ingresso "sequestrando i ragazzi", riporta l'Ansa. Altri studenti hanno poi cercato di entrare, nel frattempo sono arrivati i carabinieri e la Digos.

Liceo Brera occupato, vicepreside in ospedale

Il vicepreside del liceo artistico Brera di Milano è rimasto ferito in un incidente avvenuto durante l'occupazione della succursale dell'istituto, in via Papa Gregorio XIV, nel centro città. Poco dopo le 8 il professore, di 63 anni, ha urtato contro una porta, riportando una contusione alla testa e un trauma alla schiena. Al liceo è arrivata un'ambulanza, che ha trasportato l'uomo in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico. Dai primi accertamenti della dinamica dell'accaduto pare che si sia trattato di un semplice incidente.