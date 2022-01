Scuola, occupato il liceo milanese Manzoni

Prima occupazione del 2022: a fare da apripista è il liceo classico di Milano Alessandro Manzoni, in mobilitazione già da venerdì. Dopo essere entrati regolarmente alle 8 nell'edificio di via Orazio, gli studenti oggi si sono radunati nel cortile interno per un'assemblea. Anche nel 2021, il Manzoni di Milano inizio' l'anno con un'occupazione con i ragazzi che passarono la notte del 12 gennaio nell'istituto che era chiuso per il lockdown. Al centro della protesta le politiche del governo in ambito scolastico in questi due anni di pandemia e clima interno alla scuola con assenza di dialogo con professori e dirigenza.