Scuola: Regione Lombardia anticipa i fondi per il materiale didattico

Sono 125.475 gli studenti che riceveranno da Regione Lombardia il contributo di 223 euro per l'acquisto di libri e materiali didattici per l'anno scolastico e formativo 2024/2025. Per 'Dote Scuola - componente Materiale Didattico' l'investimento totale ammonta a oltre 15milioni di euro, che si aggiungono alle risorse statali di circa 12 milioni di euro. Anticipando di due mesi l'erogazione dei contributi che di norma vengono destinati alle famiglie nel periodo di settembre. Un'iniziativa che mira a sostenere gli studenti provenienti da famiglie con un Isee inferiore a 15.748,78 euro.

Lombardia, in arrivo anche le Borse di studio statali

Sono invece 19.523 gli studenti delle Scuole secondarie di secondo Grado, che non hanno compiuto i 21 anni d'eta' e con ISEE non superiore a euro 15.748,78, che riceveranno la Borsa di Studio Statale, erogata direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il contributo e' pari a 223 euro.

Tironi: "Trasformare l'istruzione in vero motore d'inclusione sociale"

"Il nostro impegno come Regione Lombardia - commenta l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi - e' guidato dalla volonta' di supportare le famiglie lombarde, non obbligandole ad anticipare i fondi per gli studi dei figli, e di trasformare l'istruzione in un vero motore di inclusione sociale. Vogliamo garantire a ogni studente l'opportunita' di accedere a materiali didattici utili per il percorso formativo".