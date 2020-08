Scuola, Ricciardi: mascherine sopra i 6 anni e distanziamento



Riapertura delle scuole? "Non dobbiamo fare come Israele e la Francia. Bisogna invece seguire i modelli danese e cinese, con piccole classi, distanziamento e igiene delle mani e dei luoghi e con le mascherine per gli studenti piu' grandi, quelli di eta' superiore a 6 anni, perche' a partire da quella eta' e' stata rilevata una diffusione del virus in maniera forte". Lo afferma all'AGI Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per la pandemia e professore ordinario d'Igiene e Medicina preventiva all'universita' Cattolica del Sacro Cuore.



Ricciardi sottolinea inoltre, che "non e' tanto importante quale tipologia di banchi venga utilizzata, ma il semplice fatto che venga rispettato il distanziamento" tra gli alunni. "Si puo' anche utilizzare un banco doppio a uso singolo", ha aggiunto.