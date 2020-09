Scuola, Sala: "Bando online per insegnanti fiasco assoluto"

"Il bando online per cercare insegnanti disponibili a trasferirsi in Lombardia è stato un fiasco assoluto, con numeri risibili, in rapporto uno a cento rispetto ai bisogni". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel corso del convegno 'Quale sanità a Milano. Le sfide post-Covid', organizzato da Cgil Milano con Cisl e Uil e trasmesso in streaming. "Anche noi - ha aggiunto - come Comune di Milano abbiamo sudato sette camicie per riuscire a trovare 200 educatrici per le nostre scuole dell'infanzia. Io avevo fatto un'affermazione tempo fa, che aveva suscitato molte polemiche, relativa al fatto che il personale pubblico in generale dovesse avere lo stesso stipendio in tutta Italia. Io non ho mai parlato di gabbie salariali, però mi è stata attribuita questa volontà. Ma oggi se vuoi fare l'educatrice devi essere laureata e prendi 1.300 euro al mese. E il punto è che non c'è bisogno di essere laureato per fare il sindaco o il deputato, ma devi esserlo per fare l'educatore. Ma avremo prima o poi la volontà di andare a riflettere su questioni così delicate senza metterci in contrapposizione ideologica o voler strumentalizzare?"