Scuola, Sala: didattica a distanza? "Ci opporremo per le superiori"



La didattica a distanza alle superiori, misura prevista nell'ordinanza della regione Lombardia firmata ieri, non trova d'accordo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che dai microfoni di Rtl si dice "totalmente contrario". E annuncia un nuovo incontro oggi alle 13, in video, tra i sindaci e il presidente Attilio Fontana. "Non ha senso in questo momento - spiega - bisogna alternare didattica a distanza e presenza nelle scuole. Cosi' deve essere per tutti gli ordini di scuola. Siamo totalmente contrari, e lo vogliono dire con chiarezza, alla sola didattica a distanza per le superiori. Ci opporremo".



Eppure l'ordinanza era stata condivisa con i sindaci, quindi cosa e' successo? "L'ordinanza e' uscita un po' in velocita', noi sindaci l'abbiamo vista ma eravamo concentrati sul tema del cosiddetto coprifuoco, questa cosa ci e' scappata - ammette il sindaco - e quando ce ne siamo accorti ci stiamo opponendo tutti".