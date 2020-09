Scuola, Terzi: Governo lento su Tpl, non escludo disagi



"Le Regioni hanno condiviso le 'linee guida', punti essenziali e imprescindibili per cercare di garantire il servizio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della conferenza delle Regioni del pomeriggio e in vista della Conferenza Unificata di stasera con il Governo sul tema dell'organizzazione del trasporto pubblico locale. "La lentezza con cui ha agito il Governo e per come si e' arrivati a questa soluzione, non ci porta a escludere la possibilita' di disagi con la ripresa dell'attivita' scolastica, soprattutto in relazione ai grandi numeri che caratterizzano la Lombardia", afferma l'assessore ai Trasporti lombardo Claudia Maria Terzi, secondo cui l'aspetto fondamentale sara' il tema della 'capacita' di riempimento' all'80% dei mezzi, "una soluzione che e' da considerarsi come un compromesso tra le nostre richieste, che puntavano al 100%, e le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico nazionale".



Altro elemento molto importante per Terzi "e' che queste regole vengano applicate a tutto il trasporto pubblico locale, senza distinzione tra urbano, extraurbano e servizio ferroviario regionale". Terzi evidenzia pero' come la possibilita' di integrare il 20% del 'servizio aggiuntivo' che manca deve essere garantita da stanziamento di risorse specifiche e quindi "non a valere sui 900 milioni gia' stanziati".