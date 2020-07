Scuolabus dirottato, il pm chiede 24 anni per Ousseynou Sy

Il pm di Milano, Luca Poniz, ha chiesto 24 anni di reclusione per Ousseynou Sy, autista di origini senegalesi, che il 20 marzo 2019, dirotto', tenne in ostaggio e poi diede alle fiamme un bus con 50 bambini, due insegnanti e una bidella a San Donato Milanese, fortunatamente senza provocare vittime. Per il pm bisogna anche prevedere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La richiesta del pm e' stata di riconfigurare il reato da sequestro di persona semplice a sequestro di persona ai fini di eversione o terroristici.

Poniz ha cambiato il capo di imputazione contro l'autista senegalese. Secondo il magistrato dal sequestro di persona semplice (art. 605 del codice penale) il reato va riqualificato in sequestro di persona con finalita' di eversione o terrorismo (art. 289 bis). Mentre nel primo reato la pena prevista e' da 6 mesi a 8 anni (escluse le aggravanti), con la nuova imputazione la pena sarebbe da 25 a 30 anni, perche' il reato rientra nel reato di attentato ad organi costituzionali. Nella sua requisitoria il pm sostiene che non e' necessario che le vittime siano organi dello Stato o politici, ma basta che ad essere sequestrato sia un semplice cittadino per riqualificare il reato in modo piu' grave. Restano gli altri reati minori come strage incendio e lesioni.