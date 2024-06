Folliero, madre scippata a Milano: "Se incontro le ladre le meno". VIDEO

Folliero, madre scippata a Milano: "Se incontro le ladre le meno"

“Sono qui con mia mamma e mia zia, di 93 e 96 anni, e hanno rubato la borsa per strada, queste str… maledette. Ma dove viviamo qua? La sicurezza... ma che? Non si può andare in giro. Adesso mia madre si sente anche male". E' una furia Emanuela Folliero, conduttrice Mediaset che attraverso le Stories su Instagram ha denunciato lo scippo subito ieri dall'anziana madre in piazza Argentina a Milano. Un colpo avvenuto in pieno giorno, con protagoniste le ben note borseggiatrici, spesso al centro delle cronache meneghine.

Folliero: "Ma cosa si devono integrare queste qua?"

Nella sua diretta la Folliero mostra l'anziana madre ancora sotto shock per quanto accaduto e denuncia: "Queste, se le incontro, le meno. Me ne assumo la responsabilità" ha aggiunto in un video successivo, “Vado in prigione io. Ma che cosa si devono integrare queste qua? Devono tornare a casa loro. Non hanno una coscienza? Una madre? Una nonna?". La conduttrice Mediaset è solo l'ultima di una lunga serie di personaggi vip che hanno raccontato negli scorsi mesi gli episodi di micro-criminalità che li hanno visti vittime o testimoni.