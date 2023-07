"Se non dovessi tornare": la commovente lettera di Berlusconi ai figli

"Cari Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue”. Inizia così la lettera che Silvio Berlusconi scrisse ai figli già nel gennaio 2022, in occasione del primo ricovero al San Raffaele. Ed il cui contenuto è divenuto pubblico con l'apertura del testamento del fondatore di Forza Italia. La lettera contiene le ultime disposizioni di Berlusconi, che integrano il testamento del 2006. Curiosamente, come è stato fatto notare, manca il nome dell'ultimogenito Luigi.

Il lascito al fratello, a Marta Fascina e a Dell'Utri "per il bene che gli ho voluto"





Figurano i cento milioni per il fratello Paolo e per l'ultima compagna Marta Fascina ed i trenta milioni per l'amico di una vita Marcello Dell'Utri. "Per il bene che gli ho voluto e per quello che hanno voluto a me". Quindi la chiusura dedicata ai figli "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà".