Se Salvini smentisce Maroni nella "sua" Varese

di Fabio Massa



Una volta avevano un nome da bar e uno da fine analisi politica. Il nome gentile era gaffe, l'altro invece iniziava con figura di. Pare proprio essere quella in cui è incappato Roberto Maroni, ex governatore di Regione Lombardia. La vicenda è indicativa dei rapporti di forza nel primo partito secondo i sondaggi, ovvero la Lega. Ed è anche indicativa dei rapporti che intercorrono tra Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Rapporti che per lungo tempo si sono detti tesi, al limite della rottura. E invece, pare proprio che non sia così, vedendo la vicenda delle elezioni del sindaco di Varese. Ma facciamo un passo indietrorive così: "Avvocato, appassionata di storia locale, già sindaco di Gornate Olona per due mandati fino allo scorso 2019, Barbara Bison piomba nell’arena come un toro in corsa libera: se sarà lei la prescelta, infatti, quasi certamente il suo nome concorrerà per tutto il centrodestra varesino, già disorientato dalle recentissime dimissioni (risalenti a giovedì 2 luglio) da segretario di Forza Italia di Roberto Leonardi". I problemi, per la Bison, sono due. Da una parte la sua scarsa riconoscibilità in città, sicuramente non paragonabile alla forza mediatica che può mettere in campo Maroni, e dall'altra i cattivi rapporti con Varese Ideale di Giacomo Cosentino, il consigliere regionale che ha costruito una lista per tutte quelle personalità che in tutta la Regione (con il nome Lombardia Ideale) non si sentono ancora pronte ad essere traghettate nella Lega ma che sono vicine alle istanze del Carroccio. Un grande gruppo di moderati, insomma, in accordo con il più importante esponente della Lista, colui il quale l'ha benedetta, ovvero Attilio Fontana. Ed era stato proprio Fontana a chiedere a Maroni di candidarsi sindaco nella sua città ottenendo però un rifiuto (e Affaritaliani una smentita). Maroni pareva indisponibile, a gennaio 2020. Poi però qualcosa è cambiato. E così, mentre la sezione di Varese di fatto incoronava Barbara Bison, lui rilascia una intervista al Corriere nella quale non solo dice che è disponibile a correre, ma anche che è stato Salvini a chiederglielo. A questo punto i rumors raccolti diventano gustosi. Giancarlo Giorgetti infatti pare si sia infuriato per la fuga in avanti di Maroni, che va a scombinare tutti i piani. E abbia rimesso tutto nella mani di Matteo Salvini. Che doveva dunque fare una scelta: o Barbara Bison, adeguandosi alle volontà della sezione, oppure Roberto Maroni. Materia complessa. Che il leader della Lega ha dipanato a Saronno in serata. A domanda precisa (QUI IL VIDEO) se avesse deciso la candidatura di Varese, Salvini dice: "La candidatura di Varese la scelgono a Varese. Siamo una forza autonomista". I giornalisti insistono: "Quindi non è vero che ha incontrato a Roma Maroni?". Salvini scuote la testa: "Il sindaco di Varese lo sceglieranno i cittadini di Varese. Nessuno imporrà niente a Varese". Ecco, una volta si chiamavano gaffes.



fabio.massa@affaritaliani.it