Sea, accordo per portare i taxi volanti a Milano e in Lombardia

Lilium N.V., produttore leader di aeromobili elettrici e pioniere della Mobilità Aerea Regionale, SEA Milan Airports, la società di gestione degli aeroporti di Milano, e Skyports Infrastructure, leader nelle infrastrutture per vertiporti per l'industria della Mobilità Aerea Avanzata, hanno annunciato oggi la firma di un Memorandum of Understanding che pone le basi per lo sviluppo di una rete di vertiporti per aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) in Lombardia e nel nord Italia.

L'impegno a lanciare una rete di vertiporti in Lombardia e nord Italia

La Lombardia è una location strategicamente importante per i partner. Ospitando quasi un quinto della popolazione italiana e con oltre 37 milioni di visitatori annuali, la mobilità aerea completerà e integrerà le soluzioni di mobilità già esistenti nella regione, offrendo viaggi più veloci e a basse emissioni tra le principali località. Con la sottoscrizione del MoU, le parti si impegneranno e collaboreranno per lanciare una rete di vertiporti operati con Lilium Jet entro il 2027. SEA contribuirà fornendo capacità di gestione aeroportuale e una profonda conoscenza dell'ecosistema dell'aviazione e delle infrastrutture della regione. Skyports fornirà la sua esperienza leader nel settore eVTOL e lavorerà a stretto contatto con SEA per l'operatività dei vertiporti. Lilium porterà la sua esperienza sugli aeromobili e il suo innovativo Lilium Jet, progettato per offrire una capacità di carico che lo rende leader di settore, con la più lunga autonomia operativa alla massima velocità, il minimo rumore ed emissioni operative pari zero. L'accordo vedrà le parti sviluppare rotte di mobilità aerea regionale che servono le principali località della Lombardia.

La prima rotta: tra Malpensa ed il centro di Milano

La prima rotta che verrà sviluppata, collegherà l'aeroporto di Milano Malpensa – il più grande aeroporto internazionale del nord Italia, che ha contato oltre 26 milioni di passeggeri lo scorso anno – e il centro di Milano. Il progetto formalizzato dal MoU consentirà la creazione di una rete di rotte attraenti per l'operatività del Lilium Jet e di altri aeromobili eVTOL, migliorando l'accessibilità e la connettività per la mobilità aerea regionale. Faciliterà il movimento rapido ed efficiente delle persone e sarà fondamentale per offrire alcuni dei primi voli eVTOL premium in Europa. Per lo sviluppo e l’operatività dei vertiporti in Lombardia e in Italia, SEA, Skyports e il loro azionista 2i Aeroporti stanno costituendo una società in joint venture.

Borel (Lilium): "Una nuova era di mobilità aerea regionale"

Sebastien Borel, Chief Commercial Officer di Lilium, ha detto: “Mentre continuiamo a collaborare con partner chiave a livello globale, con una forte esperienza nei mercati chiave, questa partnership aiuterà a sbloccare nuovo potenziale per le infrastrutture di trasporto aereo regionale nel nord Italia. Questa partnership supporterà la nostra visione di pioniere di una nuova era di mobilità aerea regionale in Europa con l'elettrificazione delle rotte turistiche premium nella regione.” Armando Brunini, CEO di SEA Milan Airports, ha dichiarato: “Questa partnership con Lilium, uno dei produttori leader in questo settore emergente, e Skyports, già nostro partner, consolida ulteriormente le prospettive per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Lombardia.”

Walker (Skysports): "Italia pronta a lanciare la prossima generazione di aviazione"

Duncan Walker, CEO di Skyports, ha affermato: “Stiamo riunendo partner chiave per introdurre servizi di mobilità aerea regionale. Con il significativo supporto degli stakeholder dell'aviazione e delle infrastrutture, inclusi il nostro investitore 2i Aeroporti, questa partnership dimostra la prontezza dell'Italia a lanciare la prossima generazione di aviazione. Abbiamo lavorato con i nostri partner di SEA da tempo e siamo entusiasti di prepararci per aprire le porte dei nostri vertiporti e vedere gli aeromobili eVTOL volare sopra la Lombardia.” Un fattore abilitante fondamentale per l'intero progetto è la forte partnership con l'Autorità per l'Aviazione Civile Italiana ENAC. L'autorità ha recentemente pubblicato un regolamento nazionale completo – il primo del suo genere in Europa – per gli aeromobili VTOL, posizionando l'Italia come leader nell'introduzione della Mobilità Aerea Innovativa in Europa.