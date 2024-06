SEA, da oggi il servizio di Customer Care è accessibile da WhatsApp

SEA Aeroporti di Milano ha un nuovo servizio innovativo per i propri passeggeri: da oggi è possibile contattare il team Customer Care direttamente tramite WhatsApp. Con questa iniziativa, gli scali di Milano diventano i primi aeroporti in Italia ad adottare una modalità di comunicazione diretta, rapida e interattiva. "Integrare la tecnologica con l'intervento umano - spiegano da Sea - rende il Servizio Clienti più efficace e in grado di rispondere alle esigenze di tutti i passeggeri e di costruire rapporti di fiducia durevoli nel tempo. L'introduzione di WhatsApp come canale di contatto rappresenta un importante passo avanti nell'ambito dell'assistenza ai passeggeri".

Risposte rapide e personalizzate in un click

Utilizzando WhatsApp, i passeggeri potranno scrivere direttamente al team Customer Care per qualsiasi tipo di richiesta, dalle informazioni sui servizi aeroportuali alle tematiche eCommerce, dall'offerta food & shops in aeroporto alle questioni relative al Milano Malpensa Boutique, ricevendo risposte rapide e personalizzate. Potranno poi tracciare i propri voli con la semplicità di un click sulla lista voli di www.milanomalpensa-airport.com e www.milanolinate-airport.com o con l'invio di un messaggio di chat, sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del proprio volo, inclusi eventuali ritardi o cambi di gate. Possibile inoltre "interagire con il nostro chatbot, un sistema di risposta automatica che assiste l'utente nel trovare in autonomia le informazioni più semplici desiderate e che non richiedono l'assistente umano, con estrema facilità". I viaggiatori possono aggiungere il numero di WhatsApp dedicato al Customer Care dell'Aeroporto di Milano, 02 232323, ai propri contatti e iniziare a chattare per ottenere assistenza o informazioni. Prima di chattare direttamente con un operatore o con una operatrice, l'utente avrà anche l'opportunità di trovare in autonomia la propria risposta interagendo con la chatbot.