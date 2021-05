Sede Rai a Milano, Barberis (Pd): "Amici romani, nessuno scippo"

"Noi non vogliamo alcuno scippo. E non vi sara'. Gli amici romani si tranquillizzino. Chiediamo solo che si dia seguito a quanto gia' discusso e definito dal Consiglio d'Amministrazione dell'emittente pubblica". Così il capogruppo del Pd al Comune di Milano, Filippo Barberis, commentando le polemiche dei candidati sindaco a Roma sulla decisione del Cda della Rai di potenziare il centro di produzione di Milano. Queste le sue parole, riferite da Ansa: "Ci sono temi e argomenti che ogni volta alimentano stucchevoli polemiche e campanilismi - ha aggiunto -. E' da decenni che si parla della nuova sede Rai al Portello e ogni volta che si compie qualche passo avanti subito parte un fuoco di sbarramento. Milano merita un nuovo centro di produzione. Ma ancora di piu' lo merita la stessa Rai se vuole fare un salto di qualita' in termini di innovazione e di presenza autorevole sul territorio. Ci stiamo tutti avvicinando alla competizione elettorale, ma sarebbe bene che venisse rispettata l'autonomia decisionale della Rai. Tutti lo ricordano, ma pochi lo rispettano"

