Sede tribunale brevetti a Milano, Morelli: "Ci attendiamo un appoggio forte"

"Bene la proposta rilanciata dal Governo, in particolare dal ministro Giorgetti, di Milano come sede del Tribunale Europeo dei Brevetti di Londra. E' un'occasione da non perdere. Dopo la fase del governo Conte 2, nella quale il sindaco Sala non è riuscito a portare a casa un risultato scontato sulla scia del disastro Ema, ora ci attendiamo una presa di posizione forte a sostegno del lavoro del Governo per una scelta naturale per la sede del Tribunale”. Così in una nota il viceministro ed esponente Lega Alessandro Morelli che sottolinea: “Le possibilità di successo per Milano come terza sede del Tribunale europeo dei brevetti sono legate alla crescita del settore nel nostro Paese e alla sua proiezione internazionale. La scelta di Milano è logica, è l’unica città italiana che ha credenziali internazionali in materia, dalle competenze necessarie ai consulenti per seguire l’evoluzione del settore”.

“Milano - aggiunge Morelli - è allocata nella regione italiana con il più alto numero di brevetti depositati. Nella sede giudiziaria di Milano si concentrano circa il 70% delle controversie in materia di brevetti, con la conseguente alta preparazione e specializzazione dei suoi magistrati, avvocati e mandatari, e gode della vicinanza con le sedi di Parigi e Monaco”.