Sede Tribunale brevetti su farmaci, Gelmini: "Il governo candidi Milano"

"Facciamo un appello a Palazzo Chigi affinche' indichi al piu' presto Milano come possibile nuova sede. Dopo aver perso l'Agenzia europea del farmaco il nostro Paese non puo' permettersi di gettare alle ortiche questa grande opportunita'. L'esecutivo Conte, almeno su questo tema, sia unito e decida subito". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il prossimo 10 settembre verra' indicata, con ogni probabilita', la nuova sede del Tribunale per le liti sui brevetti unitari europei sui farmaci. Dopo la Brexit e l'uscita di scena di Londra, saranno Francia, Olanda e Italia a contendersi questo importante organismo comunitario. I governi di Parigi e dell'Aia hanno gia' ufficializzato le citta' candidate; da Roma, invece, ancora nessuna notizia", aggiunge Gelmini.