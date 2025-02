Sedicenne partorisce in casa: il feto è morto per emorragia

E' morto per emorragia ed era all'incirca di 7 mesi il feto partorito lo scorso scorso giovedi' dalla ragazzina di 16 anni di origini balcaniche nell'appartamento con cui abita con la famiglia nell'hinterland di Milano. E' questo l'esito preliminare dell'autopsia eseguita oggi su disposizione della Procura per i minorenni di Milano che coordina le indagini dei carabinieri con la Procura di Monza. Il medico-legale non e' riuscito a stabilire se il corpicino fosse gia' morto o sia deceduto dopo il parto. Serviranno altri accertamenti medico-scientifici. Nell'audizione protetta con i pm minorili, la giovane ha ribadito di aver nascosto la gravidanza ai genitori.

