Segrate (Mi): ritrovati due ordigni bellici, bonifica nel weekend

Milano, sabato e domenica a Segrate operazioni bonifica ordigni bellici



A seguito del ritrovamento di due ordigni inesplosi, durante i lavori di scavo nell'area di cantiere presso il Terminal Merci dello Scalo ferroviario di Via Rivoltana 50 a Segrate, nel Milanese, è intervenuto sul posto il 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. Sabato 10 luglio, i militari rimuoveranno i dispositivi di innesco sul posto e successivamente trasporteranno l'ordigno neutralizzato nel sito di brillamento individuato presso l'area verde del Comune di Segrate, tra le vie Bruno Buozzi e Gaber. Le operazioni di brillamento verranno eseguite domenica 11 luglio.



Gli ordigni rinvenuti sono un primo modello MC modello MK II, di fabbricazione inglese, residuato bellico della seconda guerra mondiale. Peso complessivo stimato in 227 kg; al suo interno contiene 107,5 kg di esplosivo Torpex. Lunghezza del corpo bomba di 104,1 cm e diametro massimo misurato di 32,8 cm., spessore medio dell’involucro di 1,01 cm. È stato ritrovato anche un secondo modello MC modello MK IV, di fabbricazione inglese, residuato bellico della seconda guerra mondiale. Peso complessivo stimato in 226 kg; al suo interno contiene circa 105 kg di esplosivo Torpex. Lunghezza del corpo bomba di 94,5 cm e diametro massimo misurato di 32,8 cm., spessore medio dell’involucro di 1,65 cm.