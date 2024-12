Liliana Segre torna nel palco reale alla Prima della Scala

Anche quest’anno Liliana Segre siederà nel palco reale della Scala, prendendo il posto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, impegnato a Parigi per la riapertura di Notre-Dame. La senatrice a vita, simbolo di memoria e resilienza, sarà accompagnata da alcune delle più alte cariche istituzionali: il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il governatore lombardo Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la vicepresidente della Camera Anna Ascani e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Un ritorno tra tradizione e memoria

La presenza di Segre alla Prima della Scala è ormai diventata una consuetudine, dopo la scelta dello scorso anno di farla sedere nel palco riservato al Capo dello Stato. Una decisione che all’epoca suscitò qualche dibattito, con l’ipotesi – poi accantonata – di far sedere il sindaco Sala e La Russa in platea accanto alla senatrice.

Durante quella serata, Segre aveva ricordato con affetto il Presidente Mattarella, definendolo “un fratello” nonostante l’assenza di legami di sangue. Quest’anno, salvo imprevisti legati alla sua salute, la senatrice sarà nuovamente presente, accompagnata dalla figlia Federica.

Gli altri ospiti illustri alla serata di gala della Prima della Scala

Tra i presenti, come riferisce Ansa, spiccano nomi di rilievo, come l’ex premier Mario Monti, habitué del teatro milanese, e Josep Borrell, fino a pochi giorni fa Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Un’assenza di rilievo sarà invece quella del Presidente della Corte Costituzionale Augusto Antonio Barbera, che aveva inizialmente confermato la sua presenza.

