Sei palazzi di lusso sul mercato: il Pio Albergo Trivulzio batte cassa

to sei palazzi di pregio in pieno centro cittadino per colmare il deficit di bilancio. La decisione è stata presa nelle scorse settimane con il passaggio di questi immobili, prevalentemente dati in affitto a famiglie, all'interno del gruppo dei beni che l'azienda di servizi alla persona potrebbe alienare per fare cassa.

Una svolta per Il Pio Albergo Trivulzio che, negli anni precedenti, per ripianare i debiti del bilancio puntava alla vendita di terreni e beni frutto di lasciti testamentari. Ma nessuno si è presentato alla relative gare. Così, questa volta, l’ente pubblico controllato dalla Regione (che nomina il di rettore generale) insieme al Comune, deve mettere mano ai suoi immobili.

Milano Finanza riporta che gli edifici cielo terra cedibili si trovano in alcune tra le zone più prestigiose e care di Milano: due in Piazza Mirabello ai civici 1 e 5, poi Via Moscova 25, Piazza del Carmine 1, Via Paolo Bassi 22 e infine Via Car lo Poma 48. L'effettiva alienazione potrà essere approvata solo a valle del procedimento di verifica dell'interesse culturale da parte della Soprintendenza delle Belle Arti e le valutazioni da parte dell' Agenzie delle entrate o Agenzia del Demanio, individuati come ente dello Stato che certifica il valore di mercato.