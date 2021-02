SeiMilano, accordo di vendita tra Proiezioni Future e Invesco Real Estate

Proiezioni Future, la joint venture tra Borio Mangiarotti e Varde Partners, ha finalizzato un accordo di vendita con Invesco Real Estate per la cessione e lo sviluppo del secondo lotto residenziale di SeiMilano, progetto di rigenerazione urbana situato nelle immediate vicinanze della fermata della metropolitana "Bisceglie", a Milano, il cui appalto e' stato affidato a Borio Mangiarotti. SeiMilano, che si sviluppa su una superficie di oltre 300.000 mq, e' uno dei piu' grandi e importanti progetti di riqualificazione della citta'. Nel suo complesso l'intervento trasformera' l'area generando un nuovo paesaggio urbano: un nuovo quartiere multifunzionale, unico e innovativo, inserito in un ampio parco attrezzato e sicuro. Il masterplan, firmato dall'architetto Mario Cucinella, prevede lo sviluppo di circa 1000 residenze in edilizia libera e convenzionata, 30.000 mq di uffici e circa 10.000 mq di funzioni commerciali. Una citta' giardino contemporanea integrata in un nuovo parco pubblico di oltre 16 ettari, progettato dal paesaggista Michel Desvigne. Invesco Real Estate sta investendo oltre 150 milioni per 53.000 mq di superficie commerciale all'interno del progetto.

Il lotto residenziale acquisito, che nascera' parallelamente alla via Calchi Taeggi, prevede la costruzione di circa 650 appartamenti distribuiti su 11 edifici che saranno interamente destinati all'affitto multifamily. L'accordo segue quello siglato con Orion Capital Managers, che ha avuto per oggetto la vendita della totalita' della componente uffici di SeiMilano (oltre 30.000 mq di GLA in classe A, per un investimento totale previsto di oltre 100 milioni). Negli scorsi mesi e' stata avviata la commercializzazione del primo lotto residenziale di SeiMilano, che ha ottenuto risultati record in un periodo particolarmente difficile, segnato dall'esperienza del lockdown. Sono infatti sold out le residenze ad oggi immesse sul mercato. Proseguono anche i lavori in cantiere: sono stati completati gli interrati del primo lotto residenziale ed e' stata avviata la realizzazione delle strutture fuori terra. La fine dei lavori e' prevista entro la fine del 2022 per il primo lotto residenziale e gli uffici, ed entro la fine del 2024 per il secondo lotto residenziale.