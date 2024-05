Selfie con la Madonnina: il climber Dedalate abusivamente in cima al Duomo

Un giovane climber, che su Instagram si fa chiamare "Dedelate", è salito di notte in cima al Duomo di Milano, riuscendo ad arrivare fino alla Madonnina. Il tutto documentato dal proprio smarphone. Sul proprio profilo Instagrma sono infatti apparsi le testimonianze dell'avventura, con video e selfie. Le foto e video sono stati pubblicati su Instagram giovedì 23 maggio, ma non c'è la certezza che sia effettivamente quella la data in cui è avvenuta la scalata, nel video infatti, non c'è traccia del maltempo che ha investito Milano in questi giorni, inoltre appare prima in maglietta e poi a torso nudo.

Il selfie con la Madonnina

"Dedelate" è salito dalle scale alle Terrazze, fino ad arrivare alle guglie più alte. Poi su, fino a 108,5 metri d'altezza, facendosi un selfie con la statua più famosa della città: la Madonnina. Il giovane non è stato fermato nè identificato, sono ora in corso le verifiche da parte della Polizia Locale e della Veneranda Fabbrica del Duomo: l'ipotesi è che sia salito tramite le impalcature presenti per i restauri della Cattedrale.

Le altre imprese

Il giovane climer aveva già agito a Milano, a marzo infatti pubblicò i selfie dalla vetta del Castello Sforzesco, era salito inoltre anche in Galleria Vittorio Emanuele e in cima alla Stazione Centrale. Nei giorni di Sanremo avrebbe anche scalato di nascosto il Teatro Ariston. Sui social le tracce di tutte le sue imprese, ora però portate all'attenzione anche delle forze dell'ordine.