Sella Sgr inaugura un murale dedicato alla sostenibilità

Innovazione per la Cura, l’Ambiente, la Ricerca e l’Etica: sono i cinque temi rappresentati dal muraledi 55 metri quadrati inaugurato questa mattina a Milano grazie all’iniziativa di Sella SGR realizzatada un gruppo di studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction del campus di Milano diNABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

L’opera ha l’obiettivo di riqualificare uno spazio urbano in zona Ghisolfa

L’opera ha l’obiettivo di riqualificare uno spazio urbano in zona Ghisolfa e sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e sociale.Alla cerimonia hanno partecipato Alessandro Marchesin, Amministratore Delegato di Sella SGR,Giulia Pelucchi, Presidente del Municipio 8 di Milano, Donato Medici, NABA Managing Director, ei 5 studenti autori dell’opera, Alessandro Curiello, Paola Porazza, Giorgio De Leo, Alberto Corladee Yousf Bouchkara.Il murale è situato in via della Pecetta e traduce in un linguaggio visivo immediato e concreto lecinque tematiche di investimento che caratterizzano TFS iCARE, il fondo di Sella SGR nato persostenere la ricerca scientifica attraverso investimenti socialmente responsabili dedicati al tema dellasalute sotto tutti i punti di vista, dalla prevenzione, alla cura fino ai corretti stili di vita.Per la realizzazione dell’opera, la ricerca si è focalizzata su uno spazio urbano comunale, in unquartiere in evoluzione che fosse collegato ad attività sociali e localizzato in una zona di passaggio.Tra le varie possibilità identificate a Milano è stato così selezionato il muro perimetrale del Centro diAggregazione Multifunzionale Pecetta, luogo situato nel crocevia di una zona residenziale, un centrocommerciale, un parco e il centro ricreativo.

L’iniziativa è stata ideata in collaborazione con le agenzie di comunicazione ed eventi Kreivo e 365 Production. Nell’ottica di coinvolgere giovani talenti, Sella SGR ha scelto come partner NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, da sempre orientata alla trasversalità delle esperienze e dei linguaggi. Ai 15 studenti dell’Accademia, che hanno partecipato insieme ai docenti Laura Bottai e Antonio Anaclerio e con la supervisione del writer Alessandro Crippa, alumnus e docente NABA, sono state fornite come linee guida le cinque tematiche di investimento del fondo TFS iCARE e i valori del gruppo Sella.

Massima libertà di espressione agli autori del murale

Dal punto di vista stilistico invece è stata data loro massima libertà di espressione, per daresfogo alla propria creatività. Tra le proposte ricevute, quelle dei 5 studenti - selezionate come le piùefficaci - sono state realizzate con l’utilizzo di vernici naturali ed ecologiche allo scopo di ottenereun basso impatto ambientale. “Per il nostro progetto abbiamo scelto come forma di comunicazione la street art, un linguaggioinnovativo che stimola la discussione, il confronto e invita alla riflessione. L’obiettivo, attraverso ilmurale, è quello di ispirare e sensibilizzare le persone sui temi della sostenibilità rappresentati dalfondo iCARE. Nella selezione delle opere abbiamo privilegiato le proposte in cui erano protagonistele figure umane, perché iCARE mette al centro la persona e il suo benessere” ha commentato Alessandro Marchesin, Amministratore Delegato di Sella SGR