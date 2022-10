Selvaggia Lucarelli (di nuovo) contro i tassisti milanesi: "Urla a mio padre"

Nuovo capitolo della personale crociata di Selvaggia Lucarelli contro i tassisti milanesi. Se pochi giorni fa l'influencer aveva dato visibilità allo sfogo della mamma di Chiara Ferragni dopo una esperienza poco piacevole con un tassista, questa volta a finirci in mezzo è stato l'anziano padre della Lucarelli. Questo il racconto della giornalista, come descritto nelle Stories su Instagram: "Oggi a Milano un tassista va a prendere mio padre. 88 anni, quasi sordo, fuori dalla RSA. Per un fraintendimento sulla chiamata lui fa il mio nome e 'ah è il padre di Selvaggia Lucarelli'? E giù a inveire contro di me. Mio padre in imbarazzo e dispiaciuto. Che schifo".