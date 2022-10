La mamma di Chiara Ferragni litiga con un tassista milanese aggressivo

La mamma di Chiara Ferragni litiga contro contro un tassista milanese aggressivo

Nuovo capitolo della crociata di Selvaggia Lucarelli contro i tassisti milanesi. La giornalista ha trovato una sponda in alcuni recenti messaggi social di Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, che ha raccontato la propria disavventura con un tassista che l'ha trattata in malo modo nella tratta verso Linate, percorrendo una strada più lunga e facendole spendere più soldi. Un viaggio condito da minacce di chiamare la polizia (da parte della passeggera) e atteggiamenti aggressivi (da parte del tassista). Commenta Selvaggia, che ha ripostato le parole della donna: "Ferragni madre sui taxi milanesi, forse è la volta buona che si smuove qualcosa. Notare come siano quasi sempre le donne a subire la prepotenza dei tassisti".