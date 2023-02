Semilibertà e volontariato in Rsa: la nuova vita dell'uomo che uccise Moro

Semilibertà e volontariato in Rsa: la nuova vita dell'uomo che uccise Aldo Moro

Nuove prescrizioni che allentano il regime detentivo per Mario Moretti, 77 anni, che nel 1993 dichiarò di essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio di Aldo Moro. L'ex Br ha condanne per sei ergastoli, ma è in semilibertà dal 1997. Come raccontato dal Giornale di Brescia, quando non è in permesso premio esce dal carcere al mattino e torna entro le 22 ed è libero di girare in città. Utilizzando anche l'auto della compagna. Non solo: questo Capodanno ed i giorni successivi ha potuto stare in un appartamento di Brescia senza rientrare a dormire in cella, come concesso dal Tribunale di Sorveglianza. E dal 4 gennaio collabora in smart working con un'associazione del territorio e con una Rsa della città.