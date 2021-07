Semina-L’Infiorata di Via della Spiga: 200mila fiori e idee per Milano

Hines, player a livello globale attivo nel real estate, in collaborazione con l’Associazione Amici di Via della Spiga, con i patrocini del Comune di Milano e del Comune di Noto e con la partecipazione di Foody Mercato Agroalimentare Milano - Mercato Fiori, promuove la prima edizione della “Semina - L’Infiorata di Via della Spiga”, un evento volto a celebrare una nuova stagione di Milano, quella della rinascita e della rigenerazione urbana sostenibile, che si inserisce nel calendario de “La Bella Estate di Milano”, palinsesto di iniziative che vuole accompagnare la vita in città lungo tutta l’estate 2021.

Sulla scia della voglia di ripartire e di coinvolgere la cittadinanza, da oggi giovedì 1° luglio a sabato 3 luglio, Via della Spiga ospiterà 60 maestri infioratori di Noto che, con la loro vivida e preziosa arte tramandata dal 1980, trasformeranno in 48 ore oltre 100 metri della prestigiosa strada in uno spazio espositivo open air, ravvivato da 13 tele dipinte dai petali di 200 mila fiori, tra garofani, gerbere, rose, e infiniti altri.

Partendo dalla tradizionale Infiorata che prende vita una volta all’anno nella città siciliana di Noto, la “SEMINA- L’Infiorata di Via della Spiga” sboccia dall’impegno pluriennale di Hines verso la città di Milano per trasformare un tessuto urbano per connotarlo in un luogo di cultura e interscambio tra spazi, persone e bellezza. Un primo progetto che Hines Italy dedica a Via della Spiga e all’energia di Milano all’insegna della creatività e della partecipazione per la valorizzazione di spazi pubblici in ottica sostenibile.

Liberamente ispirati al tema della “SEMINA”, l’evento sarà quindi focalizzato a seminare simbolicamente 13 idee propulsive, 13 immagini capaci di evocare pensieri che possano fiorire e trasformarsi in progetti concreti per la città, ispirati da altrettanti protagonisti straordinari, incarnazione dell’identità di Milano, del suo potenziale artistico, imprenditoriale e della ricchezza della loro visione.

Gli interpreti del design, come Piero Lissoni, Patricia Urquiola, Gilda Bojardi ed Elena Salmistraro, passando per quelli della moda, come Vogue, Carla Sozzani e Giuliano Calza, della ristorazione come Enrico Bartolini, fino al mondo della cultura, dello sport e del lifestyle, tra cui Sveva Casati Modignani, AC Milan, Olivia e Gian Maurizio Fercioni, Toilet Paper e Plastic, diventano i curatori dei quadranti che comporranno la “SEMINA - L’Infiorata di Via della Spiga” per seminare le loro idee e progetti, realizzati dai maestri infioratori. Inoltre, ogni immagine floreale sarà accompagnata da un pensiero che ciascun curatore dedicherà a Milano, rivolto alla continua “Rigenerazione” e “Rinascita”.

In particolare, nell’ambito dei diversi progetti di rigenerazione urbana che Hines sta sviluppando nel capoluogo lombardo, spicca il restauro di Palazzo Pertusati, che si concluderà tra pochi mesi, restituendo a Milano un asset iconico con il nome del suo indirizzo: “Spiga 26”, un rinnovato spazio con una superficie di oltre 12.000 mq, di cui 3.000 mq dedicati al retail, e una corte interna verde di 180 mq, che connetterà l’altro ingresso di via Senato 19. La nuova identità del complesso sarà ispirata e contraddistinta da un’attenzione alla sostenibilità, con certificazione internazionale LEED Gold Core&Shell, specificatamente prevista per gli immobili commerciali in locazione.

“Come Hines siamo orgogliosi di contribuire alla stagione di rinascita e rinnovamento di luoghi e landmark iconici di Milano e di supportare il Comune di Milano e le istituzioni locali – ha affermato Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy. Dopo l’evento di saluto alla Torre Velasca per l’avvio dei lavori di recupero e rigenerazione urbana dello scorso 21 giugno, oggi celebriamo la città con un altro evento inclusivo e simbolico: con “L’Infiorata di Via della Spiga” seminiamo nuove idee, con l’augurio che si possano concretizzare in nuove traiettorie creative per una via sinonimo di eleganza, punto di attrazione per visitatori locali ed internazionali”.

“Crediamo fortemente nel valore che visioni, immagini e aspirazioni hanno per la collettività – ha concluso Mario Abbadessa – e siamo impegnati nella loro realizzazione con una strategia di progettualità, valorizzazione e rilancio sostenibile”.

Concept idea, art direction, event production, media planning e guest management del progetto “SEMINA - L’Infiorata di Via della Spiga” sono firmati da Beyond The Line, strategic & creative partner di Hines nell’ambito dell’iniziativa, in collaborazione con l’agenzia Brother&Sisters per il piano marketing di lancio del progetto “Spiga 26”.