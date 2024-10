Delitto di Senago, la perizia: "Impagnatiello era capace di intendere di volere"

Alex Impagnatiello era capace di intendere e di volere quando uccise Giulia Tramontano, la compagna incinta al settimo mese. E' l'esito della perizia dello psichiatra forense Pietro Ciliberti e del medico legale Gabriele Rocca, disposta e depositata nel processo a carico del 31enne ex barman. La difesa sosteneva che era affetto da un disturbo della personalità di tipo "paranoide". Il delitto avvenne il 27 maggio del 2023 nella loro abitazione di Senago, nel Milanese: la donna fu uccisa con 37 coltellate, il suo corpo fu ritrovato quattro giorni dopo in una intercapedine vicino a un box.

Ora Impagnatiello rischia l'ergastolo





Impagnatiello, ricorda Ansa, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dall'aver ucciso la convivente, di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere. Rischia la condanna all'ergastolo, dopo che ora è stato anche accertato che non ha vizi di mente.



Lo psichiatra Raniero Rossetti, invece, che aveva firmato la consulenza difensiva, aveva sottolineato come l'ex barman si sentisse come uno "scacchista che doveva tenere sotto controllo tutti i movimenti della scacchiera", attraverso le bugie e gli inganni alle due donne, la compagna e e l'amante. "Lui mirava a sopprimere il feto, che rappresentava una variabile nella sua scacchiera. Ciò che non riusciva a controllare era proprio il nascituro", aveva scritto il consulente dei difensori. La requisitoria dei pm nel processo milanese si terrà in un'udienza a novembre, dopo la discussione della perizia il 21 ottobre.