Senago, nuovo sopralluogo in casa. Il "pellegrinaggio" per omaggiare Giulia

Nuovo sopralluogo degli investigatori nell'abitazione di Senago in cui Giulia Tramontano è stata assassinata dal compagno Alessandro Impagnatiello nella notte tra il 27 ed il 28 maggio. Nella giornata di ieri il killer aveva confessato che il coltello usato per uccidere la 29enne, incinta al settimo mese, sarebbe stato trovato sopra al frigorifero. Davanti all casa, come riferisce Ansa, sono già posizionate tutte le tv per le dirette e si sta radunando una piccola folla di curiosi. L'abitazione si trova in via Novella, a poche centinaia di metri di distanza da via Monte Rosa, dove è stato trovato il corpo di Giulia. Il punto è diventato in questi giorni un luogo di pellegrinaggio e proprio ieri il sindaco Magda Beretta ha invitato i cittadini - 'in accordo con la famiglia Tramontano' - a portare i loro omaggi e i loro messaggi attorno alla panchina rossa contro la violenza sulle donne, nel parco Falcone e Borsellino.

La ricerca del cellulare di Giulia Tramontano

Presso l'appartamento i carabinieri, la scientifica, il procuratore aggiunto Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo. Presente anche l'avvocato della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti. Si cercano tracce per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. I Carabinieri, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono anche alla ricerca del cellulare della vittima, che l'uomo avrebbe gettato in un tombino nei pressi della fermata Metro Comasina.

Il legale dei famigliari di Giulia: "Sopralluogo utile per valutare le aggravanti"

Il legale ha dichiarato: "Il sopralluogo sarà utile per verificare effettivamente ogni elemento dell'azione relativa anche alla giusta contestazione delle aggravanti già riconosciute" nei confronti di Impagnatiello "e anche delle altre per le quali la procura giustamente al pari della famiglia vuole vederci chiaro". "Dalla condotta di Impagnatiello", reo confesso, i familiari "hanno avuto subito l'impressione che non raccontasse tutta la verità"