Senago: sequestrati beni per 500 mila euro a imprenditore

Sequestrati dalla guardia di finanza milanese 500 mila euro tra conti correnti e quattro immobili a un imprenditore di Senago che dichiarava redditi molto bassi e intanto acquistava auto sportive di lusso. La compagnia di Paderno Dugnano ha fatto indagini e eseguito la misura di prevenzione disposta dal Tribunale di Milano: l'uomo è il titolare di una ditta attiva nel settore della raccolta dei rifiuti pericolosi, a cui nel tempo sono stati contestati plurimi reati: associazione per delinquere, furto, ricettazione, rapina, minacce e maltrattamenti in famiglia. Benché il suo potere di acquisto risultasse particolarmente limitato, dalle indagini finanziarie è emerso come acquistasse senza problemi autovetture sportive di lusso, caravan, villini e capannoni industriali.