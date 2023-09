Senato, Cappato: "Monza, le mie priorità in sintonia con gli obiettivi del Pd"

"Sulla salute, l'impegno e' quello di portare al Senato le richieste dell'Associazione Luca Coscioni per il rafforzamento della sanita' territoriale, anche attraverso le case di comunita', senza delegare ai privati il governo del sistema sanitario, come invece continua a fare Regione Lombardia impedendo il referendum regionale proposto da tanti amministratori locali. Anche da questo punto di vista, le priorita' della mia campagna elettorale sono in sintonia con obiettivi consolidati del Pd sul territorio e dunque confido sul fatto che ci mobiliteremo assieme per la sfida delle elezioni suppletive". Lo ha detto Marco Cappato, candidato alle suppletive del 22-23 ottobre per il collegio di Monza del Senato, parlando oggi presso il mercato di Seregno, occasione per ribadire anche la volonta' di mettere al centro della campagna "la prosecuzione, anche in Parlamento, di azioni gia' avviate fuori dalle istituzioni".

Cappato ha anche sottolineato "la necessita' di coniugare l'emergenza sociale con la transizione ecologica e di potenziare la medicina territoriale" e ha definito "positivo l'incontro con gli esponenti del Pd che andranno presto a ricoprire le cariche di responsabile regionale e provinciale del partito, Silvia Roggiani e Lorenzo Sala".

Monza, Cappato: "Investire su progetti alternativi di mobilità sostenibile"

"La strada, sulla quale sono impegnato da anni a livello europeo con Eumans, e' quella indicata da 27 Premi Nobel: spostare le tasse dal lavoro alle emissioni inquinanti e al consumo di risorse ambientali. Solo in questo modo si riuscira' a garantire un salario minimo netto adeguato ed ottenere che la lotta per arginare il cambiamento climatico si coniughi con la tutela dei lavoratori in particolare nelle fasce medie e basse di reddito", ha detto ancora Cappato.

"Sulla mobilita' sostenibile, tra le mie priorita' c'e' la promozione, lavorando insieme ai sindaci e agli amministratori locali della Brianza, di un modello alternativo a quello degli investimenti su infrastrutture su gomma, contro i quali gia' mi ero battuto ai tempi della Presidenza Formigoni su Brebemi, oppure nelle manifestazioni contro la Vigevano-Malpensa. Proprio dal caso Brebemi, costellato di false promesse finanziarie sconfessate dai fatti, arriva la lezione piu' importante, non solo per dire no alle nuove tratte di Pedemontana, ma per esigere l'investimento in progetti alternativi di mobilita' sostenibile, come la connessione dei poli industriali con la linea ferroviaria, le ciclovie parallele alla Valassina e alla Milano Meda, il rafforzamento delle linee esistenti e l'investimento per sconti anziani e studenti nell'abbonamento al trasporto pubblico", ha concluso.