"Senna. Le verità": il libro di di Franco Nugnes che supera la fiction

Con l’uscita della serie TV Netflix su Ayrton Senna del 29 novembre, cresce l’interesse per la figura del leggendario pilota di Formula 1. Il libro "Senna, le verità" di Franco Nugnes, già disponibile nelle librerie, offre un’opportunità imperdibile per scoprire il campione brasiliano, con dettagli, retroscena e testimonianze uniche che vanno oltre ciò che è stato rappresentato sullo schermo. Scritto da Nugnes, giornalista e profondo conoscitore del mondo del Motorsport, "Senna, le verità" ripercorre non tanto gli eventi che hanno costruito il mito di Senna, o il suo percorso vittorioso in pista, quanto il racconto delle persone che hanno incrociato la loro esistenza con la tragedia del 1° maggio alla curva del Tamburello nel GP di San Marino 1994.

Documenti e immagini esclusive insieme a racconti inediti

Il libro si domanda come sia possibile che le nuove generazioni di appassionati vogliano sapere tutto su Ayrton, sebbene sia trascorsi 30 anni dal suo incidente visto in mondovisione. L’inchiesta giornalista condotta con documenti esclusivi e immagini mai pubblicate, si arricchisce di testimonianze dirette di chi ha vissuto in prima persona quell'epoca e quel fatidico weekend a Imola: spariti i timori del processo e lenito il dolore della scomparsa, sono emersi racconti inediti che danno tutto il valore di un uomo che non è stato un fuoriclasse solo con il casco, ma nella vita. Con il contributo della prefazione di Carlo Cavicchi, "Senna, le verità" riporta alla luce domande che a lungo sono rimaste irrisolte e mette insieme i fatti in un racconto avvincente che offre ai lettori una prospettiva completa e autentica su Ayrton, rivelando aspetti che vanno oltre il mito.

"Senna, le verità" è l’opera ideale per chi desidera approfondire la vera storia di Ayrton Senna dopo l’uscita della serie TV: coloro che vogliono andare oltre la narrazione televisiva e scoprire la grandezza e il carisma del campione brasiliano trovano le testimonianze chiave di personaggi che sono stati dimenticati nella fiction. E raccontano le loro verità dando uno spicchio importante alla definizione del mito.

L'autore

Franco Nugnes, giornalista professionista, è nato a Savona nel 1958 e vive a San Lazzaro di Savena (Bologna). Ha cominciato al quotidiano “Il Secolo XIX” occupandosi di sport, prima di approdare ad “Autosprint”, la bibbia delle corse automobilistiche, iniziando una carriera ventennale che lo ha portato a essere da praticante a vice direttore. Ha contribuito alla nascita di “SportAutoMoto”, settimanale che alle auto abbinava le due ruote da corsa. Nel 2008 ha curato il mensile “Velocità” e seguito due collane di libri edite da “Quattroruote” e “La Gazzetta dello Sport”. Ha lasciato la carta stampata nel 2009, scommettendo sul Web con il sito “OmniCorse.it”. Dirige l’edizione italiana di “Motorsport.com” il network informativo mondiale che ha 18 sedi nel mondo. Oltre a essere stato copilota nei rally in gioventù, ha sfogato la sua passione per le auto correndo nelle gare turismo e Gt, raccogliendo diversi risultati brillanti.