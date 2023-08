Senzatetto con 200 identità diverse, disposto allontanamento dall'Italia

Senzatetto con 200 identità, disposto allontanamento dall'Italia

Un uomo che ha dichiarato 200 identita' alle forze di polizia nel corso degli anni e' stato allontanato dai poliziotti di Monza dall'Italia come "sconosciuto" dopo vani tentativi di dargli un nome. Tra gli altri con cui si è presentato piu' volte a chi gli chiedeva i documenti anche quello di 'Putin'.

Senzatetto con 200 identità, impossibile risalire alla sua provenienza

Gli agenti lo hanno visto in piazza Cambiaghi a terra su un materassino piuttosto malconcio. Si sono avvicinati a lui per accertarsi del suo stato di salute. Alla richiesta delle generalita', è scattato in piedi fissando il vuoto, senza rispondere. Non aveva nessun documento con se'. Portato nella Questura di Monza e Brianza per essere identificato attraverso i rilievi fotografici e dattiloscopici, anche per vedere se avesse parenti in grado di prendersi cura di lui, è risultato avere moltissimi alias. Impossibile, quindi, risalire alla sua provenienza e alla sua identita'.